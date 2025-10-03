Desenzano del Garda, ferita con 3 colpi di pistola e lasciata fuori dall'ospedale: morta 44enne

Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale
© Carabinieri
Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di giovedì era stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia, che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale di Desenzano.
Il fratello della vittima sarebbe un collaboratore di giustizia recentemente ammesso al programma di protezione. Dolores, riporta il Gazzettino, era persona nota alle forze dell'ordine con precedenti per truffa soprattutto ai danni degli anziani. Si era, ad esempio, presentata alla porta di un anziano di Vedelago spacciandosi per "Rosa", la figlia di un amico che era morto qualche tempo prima e, in quell'occasione, aveva chiesto alla sua vittima un aiuto economico.
L'inganno era riuscito e l'anziano le aveva dato, in più occasioni, 1.300 euro ma, nell'ottobre del 2012, Dori si era ripresentata dal signore, gli aveva rubato la collana d'oro e gli aveva proposto un massaggio a luci rosse che lui aveva rifiutato.
Commenti (0)