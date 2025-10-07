Brescia, sparatoria nel campo nomadi:"il video sul cellulare del figlio risolve il giallo

Dolores Dori, 44 anni, uccisa durante una faida per impedire il matrimonio della figlia. Fermati la madre e il figlio 16enne. Si cerca il padre del pretendentedi Alessandra Rolla
Sparava anche lei, anche Dolores Dori, morta in una faida tra sinti. È grazie a questo video trovato sul telefonino del figlio 16enne che gli investigatori sono riusciti a risolvere il giallo della 44enne ferita a morte il 2 ottobre scorso nel campo nomadi di Lonato del Garda nel bresciano.
Con il cellulare il ragazzo ha ripreso l'agguato: l'auto che arriva, sfonda il cancello, gli occupanti che scendono, lo scontro, i colpi esplosi all'impazzata. Nel filmato si vede la vittima che apre il fuoco contro la famiglia rom rivale e viene colpita mentre spara. Poi viene abbandonata dal marito davanti all'ospedale di Desenzano del Garda, ma per lei ormai non c'è più nulla da fare.
Era stata proprio Dolores Dori a organizzare la spedizione punitiva per impedire il matrimonio della figlia. Così era partita da Camponogara, in provincia di Venezia dove viveva con il marito e otto figli, e si era fatta 150 km in auto con la madre quasi 60enne, considerata la regina dei sinti di Pistoia, e il figlio adolescente. Per gli inquirenti si tratta di un'azione premeditata. Lo dimostrerebbero alcuni dettagli come i guanti di lattice indossati durante la sparatoria. La madre e il figlio di Dolores Dori sono stati fermati con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.
Gli investigatori cercano il padre del pretendente, sospettato di aver sparato i tre colpi mortali. L'area del conflitto armato è stata sequestrata. Tensioni tra i sinti si sono registrate in tutti i campi nomadi del bresciano. Per questo è stata rafforzata ulteriormente la presenza dei carabinieri.
