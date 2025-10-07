Brescia, sparatoria nel campo nomadi:"il video sul cellulare del figlio risolve il giallo

Era stata proprio Dolores Dori a organizzare la spedizione punitiva per impedire il matrimonio della figlia. Così era partita da Camponogara, in provincia di Venezia dove viveva con il marito e otto figli, e si era fatta 150 km in auto con la madre quasi 60enne, considerata la regina dei sinti di Pistoia, e il figlio adolescente. Per gli inquirenti si tratta di un'azione premeditata. Lo dimostrerebbero alcuni dettagli come i guanti di lattice indossati durante la sparatoria. La madre e il figlio di Dolores Dori sono stati fermati con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.