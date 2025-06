Brescia, rubato il defibrillatore donato dai volontari: l'appello

Notte "brava" a Brescia e la conta dei danni "fa male". Rubato, infatti, nella notte, nel corso di una più ampia azione vandalica davanti a una pizzeria, un defibrillatore donato nel maggio 2024 alla città dall'associazione "Il Bomber del cuore", nata in memoria del calciatore Simone Fauci, morto a 38 anni per un malore improvviso nell'ottobre del 2022. "Un gesto che fa male, - scrivono sui social i volontari avvertiti del furto, - perché quel defibrillatore era un dono per tutti, per salvare vite. Siamo sconvolti, ma non ci arrendiamo". E da qui l'appello con la richiesta di sostegni economici per ripristinare la postazione Dae vandalizzata. "Con il vostro aiuto vogliamo rimetterlo lì, dove può fare la differenza. Aiutateci a ricominciare", si legge nella pagina della raccolta fondi appositamente aperta.