Brescia, cade in piscina: morto un bimbo di quattro anni

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio di divertimento ma si è trasformato in un incubo. È accaduto a Castrezzato, in provincia di Brescia, dove secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere della sera un bambino di quattro anni sarebbe caduto in piscina senza saper nuotare. Dopo aver lottato in sala di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII il bimbo non ce l'ha fatta.