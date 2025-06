Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: gravissimo bimbo di quattro anni

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio di divertimento ma si è trasformato in un incubo. È accaduto a Castrezzato, in provincia di Brescia, dove un bambino di quattro anni sarebbe caduto in piscina senza saper nuotare. Subito sono intervenuti i soccorsi che lo hanno portato all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, dove il bimbo lotta tra la vita e la morte.