Brescia, 44enne uccisa e abbandonata: si è costituito il consuocero

È stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, uccisa a colpi d'arma da fuoco il 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda (Brescia). La donna era poi stata abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano, dove è morta. L'uomo bloccato dai carabinieri è Roberto Held, un cittadino italiano di 50 anni, consuocero della vittima: contro di lui la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso un fermo di indiziato di delitto. Ricercato da settimane, il 50enne si è presentato spontaneamente al Comando provinciale dei carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della compagnia di Desenzano del Garda. È quindi stato trasferito in carcere.