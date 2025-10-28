Logo Tgcom24
INDIZIATO DI DELITTO

Brescia, 44enne uccisa e abbandonata: si è costituito il consuocero

28 Ott 2025 - 12:41
© Da video

© Da video

È stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, uccisa a colpi d'arma da fuoco il 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda (Brescia). La donna era poi stata abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano, dove è morta. L'uomo bloccato dai carabinieri è Roberto Held, un cittadino italiano di 50 anni, consuocero della vittima: contro di lui la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso un fermo di indiziato di delitto. Ricercato da settimane, il 50enne si è presentato spontaneamente al Comando provinciale dei carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della compagnia di Desenzano del Garda. È quindi stato trasferito in carcere. 

