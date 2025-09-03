Bornasco (Pavia), sposo stroncato da un infarto durante la festa di matrimonio

Dopo il "sì", Antimo e Federica attendevano di celebrare la cerimonia più intima con amici e parenti per suggellare il loro amore quando all'improvviso l'uomo ha avuto un malore. Inutile la corsa dei soccorritori
Un uomo di 49 anni è morto durante la festa di matrimonio, poche ore dopo il rito civile nel comune di Bornasco (Pavia). Il dramma si è consumato martedì in un agriturismo di Montebello della Battaglia. A darne notizia è il quotidiano "La Provincia Pavese". Antimo Squillace si era appena sposato in municipio con Federica Vespo, 31 anni, e attendevano parenti e amici per una cerimonia più intima con i loro cari all'agriturismo e suggellare il loro amore con un rituale davanti a un celebrante. I due sposi stavano cambiandosi d'abito, quando il 49enne è stato colpito da un malore improvviso.
E' stato il figlio più piccolo ad avvertire la 31enne: "Mamma, vieni, sta male, vuole parlare solo con te". La donna è accorsa nella stanza del neo sposo e lo ha trovato disteso a terra: ha così immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne è stato rianimato per oltre un'ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. "Un gran cuore, l'amore della mia vita", ha solo detto, con un filo di voce, senza più lacrime, la giovane vedova.
Martedì pomeriggio, a consolarla nella camera mortuaria del San Matteo, a Pavia, c'erano i parenti più stretti e alcuni amici, increduli, che si sono voluti stringere attorno alla famiglia, colpita da un lutto così grave. Fuori dalla stanza al piano terra della struttura il manifesto funebre, con il lungo elenco dei nomi dei parenti. "Un fratello con un cuore enorme - ribadisce la sorella di Antimo Squillace, Valentina -. Non c'erano mai state avvisaglie, non aveva problemi particolare di salute, se non quelli che ciascuno di noi può avere".
Commenti (0)