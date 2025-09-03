Bornasco (Pavia), sposo stroncato da un infarto durante la festa di matrimonio

E' stato il figlio più piccolo ad avvertire la 31enne: "Mamma, vieni, sta male, vuole parlare solo con te". La donna è accorsa nella stanza del neo sposo e lo ha trovato disteso a terra: ha così immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne è stato rianimato per oltre un'ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. "Un gran cuore, l'amore della mia vita", ha solo detto, con un filo di voce, senza più lacrime, la giovane vedova.