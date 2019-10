Borgo alpino senza personale da oltre un anno, il sindaco di Argentera: "Così si chiude"

Da 15 mesi il Comune di Argentera, 77 abitanti a 1700 metri di altitudine, in provincia di Cuneo e al confine con la Francia, non ha più dipendenti e così la sindaca stessa del borgo alpino è costretta ad aprire e chiudere gli uffici, occuparsi di tutte le pratiche burocratiche, mentre il vicesindaco e l'assessore sbrigano i lavori da cantonieri. Così, in attesa di una soluzione che non arriva, la prima cittadina Monica Ciaburro, deputata di Fratelli d'Italia, dopo aver avuto sostegno dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, ha inviato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Così si chiude".