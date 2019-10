Piccoli comuni a rischio paralisi: mancano i segretari, uno su due è scoperto

Le possibili soluzioni - Entro fine anno si svolgeranno le prove del corso-concorso per l’assunzione di 291 segretari e l’esecutivo garantisce che è già stato “programmato l’avvio di un’ulteriore selezione di 171 segretari”. Tra le proposte messe in campo dal governo ci sono “l’elaborazione di procedure di immissione accelerate per il prossimo corso-concorso” e “una rivisitazione delle modalità di convenzione tra i comuni in materia di segreteria associata”. Una direzione su cui punta anche il sindacato che suggerisce di creare dei “piccoli ambiti territoriali nei quali un segretario svolga le funzioni per una pluralità di comuni”.

Come si è arrivati a questa situazione? - Al blocco delle assunzioni, che ha impedito il ricambio tra i segretari comunali (mille in meno in un decennio), si è aggiunta negli ultimi anni l’incertezza sul futuro della professione. Matteo Renzi nel 2014, quando era al governo - come ricordato da Il Messaggero - aveva messo in dubbio l’utilità del segretario, proponendo l’abolizione di questa figura. Senza contare poi la lentezza del reclutamento: per assumere questo ruolo è necessario superare un corso-concorso e una procedura che può durare anche 5-6 anni.

Il risultato è che, in alcune regioni, più della metà dei comuni è sprovvista del segretario: il primato è dell’Abruzzo (61%), seguito da Liguria (58%), Piemonte e Lombardia (56%).

Le funzioni del segretario comunale - Il segretario svolge compiti di assistenza giuridico amministrativa. In particolare assicura la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Sovraintende inoltre allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Nei piccoli comuni si occupa anche dei rogiti e recentemente ha assunto la carica di funzionario anti corruzione.