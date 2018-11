Boom di furti di cibo nei supermercati conto terzi: un business da 3 mld di euro

Nel Torinese sono stati fermati due ladri che quotidianamente sottraevano scatolette di tonno per poi rivenderlo in Romania. A Ravenna, invece, i carabinieri hanno bloccato un uomo che dagli scaffali aveva prelevato merci per un valore complessivo di un migliaio di euro, secondo la lista molto dettagliata che i suoi committenti gli inviavano sul telefonino. A Mirandola, in provincia di Modena, a essere stata beccata in flagrante è stata infine una moldava che fingendosi incinta nascondeva i prodotti in una finta pancia di silicone.