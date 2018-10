Ogni anno rubate 100mila auto: assicurarsi contro i ladri a Napoli costa anche il 200% rispetto a Milano

Per compilare la classifica si è partiti da un profilo di automobilista tipo (un 43 anni, in classe di merito 1, proprietario di un’auto station wagon familiare 5 porte) e si è proceduto a calcolare le migliori offerte disponibili sui mercati di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.



Nella città campana la migliore offerta disponibile per la sola garanzia furto-incendio, esclusa quindi la copertura standard RC, è pari a 139 euro. A Roma il prezzo della copertura è pari a 64 euro, a Milano 45 euro, mentre a Bologna assicurarsi contro i ladri costa appena 36 euro.



Tra le città analizzate l’unica che si avvicina al capoluogo campano è Bari, dove la miglior tariffa per la garanzia furto-incendio è pari a 111 euro. Sotto la soglia dei 100 euro, e terza nella classifica del campione preso in esame, si posiziona Catania, città dove per aggiungere al premio RC anche la copertura furto e incendio bisogna spendere a ottobre 2018, 74 euro.



In coda alla classifica delle grandi città si posizionano, tutte con un best price prossimo ai 36 euro, Firenze, Genova, Venezia, Bologna e Cagliari. "A determinare le differenze di prezzo sono diversi elementi; come il numero di furti d’auto registrati a livello territoriale e quello delle frodi alle compagnie", spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it. "È così che si spiegano difformità di costo anche significative fra le varie zone del Paese. Il consiglio, al solito, è di confrontare le proposte di più assicurazioni, perché le tariffe applicate dalle compagnie possono variare in maniera significativa".