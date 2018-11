Furto di gioielli a Palazzo Ducale a Venezia, 5 arresti in Croazia

Uno degli arrestati sarebbe membro del noto gruppo criminale Pink Panther, noto per furti di gioielli in vari Paesi europei. Quest'ultimo era ricercato anche in Svizzera per un furto di gioielli del valore di circa dieci milioni di euro nel 2011 a Basilea, anche quella volta durante una mostra.



A Venezia lo scorso gennaio dalla collezione privata di Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, furono rubati un paio di orecchini di platino con diamante e una spilla con un rubino, il cui valore viene stimato a circa due milioni di euro.