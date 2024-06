Bonus zanzariere 2024: requisiti e come ottenerlo

Poiché il bonus è legato all'efficientamento energetico dell'immobile, anche le reti per tenere lontani i fastidiosi insetti devono rendere la nostra casa più efficiente da un punto di vista energetico. In alcuni casi, però, è possibile fare rientrare questi dispositivi di protezione dagli insetti tra le agevolazioni Irpef dell'Ecobonus, e dunque installarle senza bisogno di lavori di ristrutturazione edilizia. In questo caso, le zanzariere devono rispettare determinate caratteristiche elencate nell'articolo 5 del decreto del 6 agosto 2020 dell'allora Ministero dello Sviluppo economico. In particolare, devono schermare la luce solare, essere installate esclusivamente sulle esposizioni da est a ovest, passando per il sud; devono essere dotate di marchio CE; regolabili e fissate a protezione di una superficie vetrata, come una finestra o una portafinestra. Inoltre, devono possedere un indice Gtot inferiore a 0,35 per cento. Per chi non lo sapesse, l'indice Gtot è un indicatore che misura la capacità di ridurre l'ingresso di energia solare in un ambiente. In questo caso, la detrazione sarà del 50 per cento della spesa sostenuta. Stessa percentuale di detrazione è prevista, nell'ambito del bonus ristrutturazione, anche per le comuni zanzariere che non rispettano i requisiti di efficientamento. In questo caso, però, è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile.