Bonus adozioni internazionali, domande entro il 5 ottobre: quanto spetta

Come detto, il bonus riguarda quelle coppie che hanno subito ritardi e disagi, anche economici, nell'adozione internazionali a causa della situazione geopolitica – per esempio, per Paesi come Cina, Russia, Ucraina e Bielorussia - e della pandemia. In particolare, il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, lo scorso luglio ha precisato che il governo è impegnato al massimo «per cercare di sbloccare le situazioni critiche a causa delle tensioni geopolitiche, per aprire canali adottivi con nuovi Paesi e per sostenere le coppie, soprattutto a fronte di particolari disagi». Ha aggiunto: «Il felice esito dell'adozione dei bambini di Haiti, arrivati in Italia all'inizio del mese di luglio, testimonia questo impegno». Quindi, ha ricordato che il nostro Paese ha «un'importante tradizione di solidarietà e strutture all'altezza, e lo dimostra il fatto che nonostante le guerre e la pandemia il livello delle adozioni ha tenuto, al contrario di quanto accaduto altrove».