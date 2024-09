Bonus "prima casa" under 36 in scadenza il 31 dicembre 2024: requisiti e domanda

Oltre all'età e all'Isee inferiore a 40mila euro, per poter accedere al beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere o stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile. Se non si è residenti, si può diventarlo entro 18 mesi;

- dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare;

- dichiarare, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere la casa posseduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto.