Un'eredità milionaria trasformata in piatti caldi e aiuti concreti. Non beneficenza astratta, ma cibo servito ogni giorno a chi ne ha bisogno. È con questo approccio diretto e quasi provocatorio che il cosiddetto "benefattore di Vienna", Mario Orth, si prepara a debuttare a Bolzano, promettendo pasti gratuiti per studenti e persone in difficoltà già a partire da aprile. Trentun anni, laureato in medicina e già attivo in diverse città europee da Vienna a Berlino, passando per Klagenfurt e Parigi, Orth ha scelto il capoluogo altoatesino come nuova tappa del suo progetto personale di solidarietà. Un'iniziativa finanziata interamente con il suo patrimonio, senza crowdfunding né donazioni, che punta a offrire fino a 250 porzioni al giorno preparate da ristoratori locali e distribuite da volontari.