A Ferragosto brioche e giornali a colazione con i carabinieri nella casa di riposo di Città di Castello

Un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e sostenuta dal sindaco Luca Secondi, che ha voluto essere presente per portare il saluto dell'intera città. "Crediamo che vicinanza e solidarietà siano valori fondamentali per una società più giusta e umana", ha dichiarato il capitano Croce, ribadendo la missione di prossimità dell'Arma.