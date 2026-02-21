Osaka, donatore anonimo regala 21 chili d'oro alla città per riparare le tubature

La città di Osaka, la terza più grande di tutto il Giappone, sta affrontando la sfida dell’invecchiamento delle infrastrutture, un tema sempre più centrale in un Paese con strutture costruite nel pieno del boom economico del dopoguerra. Questa donazione è fondamentale e, come detto dal sindaco Hideyuki Yokoyama: "È una cifra assolutamente sbalorditiva. Riparare i tubi dell'acqua invecchiati richiede un enorme investimento. Quindi non posso far altro che dire un enorme grazie". Secondo i dati dell'ufficio acquedotti, nell'arco dello scorso anno si sono registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale, e i lavori di sostituzione delle tubature hanno subito rallentamenti a causa del superamento dei costi preventivati rispetto al budget iniziale. La donazione è, dunque, provvidenziale.