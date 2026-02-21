Osaka, donatore anonimo regala 21 chili d'oro alla città per riparare le tubature
Uno sconosciuto benefattore ha regalato oro per tre milioni di euro per il rinnovamento della rete idrica cittadina
oro prezzo © Ansa
Ventuno chili di lingotti d’oro, consegnati direttamente al municipio. È la donazione fuori dall’ordinario ricevuta dalla città di Osaka. Un benefattore anonimo ha regalato oro per un valore di circa 566 milioni di yen, pari a 3,1 milioni di euro, con un obiettivo preciso: riparare le vecchie tubature dell’acqua. Il gesto arriva in un momento delicato per le infrastrutture urbane giapponesi, molte delle quali risalgono a decenni fa. Le autorità cittadine hanno confermato che i lingotti verranno convertiti in fondi da destinare alla sostituzione delle condotte più deteriorate, per evitare perdite, guasti e possibili rischi sanitari. La rete idrica di Osaka, come quella di molte grandi città del Paese, necessita di interventi costosi e continui.
Il sindaco: "Una cifra sbalorditiva"
La città di Osaka, la terza più grande di tutto il Giappone, sta affrontando la sfida dell’invecchiamento delle infrastrutture, un tema sempre più centrale in un Paese con strutture costruite nel pieno del boom economico del dopoguerra. Questa donazione è fondamentale e, come detto dal sindaco Hideyuki Yokoyama: "È una cifra assolutamente sbalorditiva. Riparare i tubi dell'acqua invecchiati richiede un enorme investimento. Quindi non posso far altro che dire un enorme grazie". Secondo i dati dell'ufficio acquedotti, nell'arco dello scorso anno si sono registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale, e i lavori di sostituzione delle tubature hanno subito rallentamenti a causa del superamento dei costi preventivati rispetto al budget iniziale. La donazione è, dunque, provvidenziale.