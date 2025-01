Bolzano, anziana sorprende ladri nella sua casa e li mette in fuga

Ha sorpreso i ladri in casa e li ha messi in fuga. E' successo a Ultimo (Bolzano). La protagonista della vicenda è una donna di 83 anni che aveva già subito un furto a ottobre e ha riconosciuto immediatamente due dei tre ladri introdotti furtivamente nel suo maso. I due le avevano rubato la pensione, in una situazione analoga. Questa volta l'anziana li ha però messi in fuga, allertando i familiari e i carabinieri, che si sono posti subito alla ricerca dei malfattori.