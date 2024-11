Roma, la kickboxer che ha reagito a un furto: "Per recuperare la borsa ho noleggiato un monopattino"

Il segnale Gps nella borsa - Dalla borsa il segnale Gps, collegato con un applicazione del telefono, ha consentito a Elena Pantaleo di vedere in tempo reale i movimenti del ladro. "Ho avvertito i carabinieri ma hanno spiegato che non erano autorizzati a prendere il mio telefono per intervenire anche se la borsa era a 100 metri di distanza", dice.