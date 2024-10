Avellino, negoziante sventa una rapina in gioielleria con una scopa: "Mi hanno puntato contro un fucile"

"Armato" di una comunissima scopa, Genovese è riuscito a respingere l'irruzione dei ladri, come raccontato ai microfoni di "Pomeriggio Cinque". "Ero in negozio e ho notato questa vettura che si avvicinava al negozio - ha spiegato l'uomo -, Appena sono uscito, mi hanno puntato contro un fucile contro, e io, capendo di essere in pericolo, sono rientrato all'interno per prendere la scopa, che è stata la prima cosa che ho trovato. Poi sono uscito urlando di chiamare le forze dell'ordine, In quel momento sono usciti fuori gli altri negozianti della strada e anche i condomini che abitano in questa via si sono allertati. Questo ha mandato via i malviventi".