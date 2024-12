Napoli, rubano albero di Natale in una chiesa: fermati da 3 signore

A "Pomeriggio Cinque" le tre signore raccontano come sono riuscite a impedire che l'albero della chiesa venisse rubato. A spiegare la vicenda nel dettaglio è l'85enne Candida, la più anziana del gruppo: "Ero seduta per guardare le bancarelle fuori e ho visto questi tre ragazzi che correvano e avevano preso l'albero. Ho iniziato a gridare e ho provato ad afferrare uno di loro, il più piccolo. Solo che il giubbotto che indossava era scivoloso e allora ho mollato la presa perché avevo paura di cadere e farmi male, considerata la mia età. Avevano il cappuccio in testa". "Questa notte non ho chiuso occhio per la paura, pensavo che loro potessero tornare a prenderlo un'altra volta mentre noi non eravamo presenti. Quando hanno provato erano circa le 17.30", aggiunge la donna.