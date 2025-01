La Lega lancia la norma "blocca ladri": galera senza sconti per chi ruba nelle case

La Lega ha presentato un disegno di legge denominato "blocca ladri", mirato a inasprire le pene per i furti nelle abitazioni e garantire il carcere senza possibilità di attenuanti per i colpevoli. "Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere e questa condizione attira in Italia anche malviventi dall'estero che possono contare su norme più tolleranti. La Lega ha già depositato un ddl ed è pronta anche a inserirlo in un primo provvedimento ad hoc", afferma il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini.