Ladri acrobati svaligiano un appartamento a Roma, bottino da un milione di euro

I ladri si sarebbero arrampicati fino al terzo piano dello stabile dove avrebbero forzato la serranda di una finestra e si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione. Sarebbero poi riusciti a trovare la chiave della cassaforte dalla quale hanno prelevato gli oggetti di valore e il denaro in contanti per un ammontare complessivo che supererebbe il milione di euro. A quel punto si sarebbero dati alla fuga. Gli investigatori del commissariato Ponte Milvio sono subito intervenuti sul posto insieme alla polizia scientifica per un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce o impronte lasciate dai ladri. Al vaglio, le telecamere di vigilanza sulla strada e sembra anche nel palazzo.