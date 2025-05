Nella notte del 28 maggio i carabinieri hanno fermato la moglie di Giuseppe Marra, il 59enne trovato morto in casa con ferite alla testa, martedì 27 maggio nella sua casa al terzo piano di una palazzina di via Zanolini a Bologna. Lorenza Scarpante, 56 anni, al momento è indagata per omicidio aggravato e, dopo il fermo, è stata portata in carcere. "Pomeriggio Cinque" approfondisce il caso con la testimonianza di un uomo che racconta di aver visto la donna sconvolta e insanguinata uscire dalla palazzina.