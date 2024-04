Esplosione Suviana (Bologna): chi erano le vittime nella centrale idroelettrica

Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni, Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra (Messina). Proseguono le ricerche, particolarmente complicate, dei quattro dispersi.

"Il lavoro è quasi finito, tra poco torneremo a casa" La speranza per gli operai di cui non si hanno più notizie è che possano essersi rifugiati in qualche locale a tenuta stagna. "Dopo un anno e mezzo, questa settimana dovremmo finire. In queste ore faremo il collaudo delle turbine e poi tornerò a casa", aveva raccontato uno dei dispersi al proprietario dell'albergo di cui era ospite.

I feriti dell'incidente alla centrale di Suviana I feriti hanno 25, 36, 42, 55, 59 e 66 anni. Alcuni, ustionati a causa dell'esplosione che si è sviluppata dall'alternatore, sono stati portati in tre ospedali dell'Emilia-Romagna: a Parma, al Sant'Orsola di Bologna, due a Cesena. Un altro, originario della provincia di Venezia, è ricoverato a Pisa, in Toscana, mentre un paio di feriti più lievi sono stati medicati nell'ospedale di Porretta Terme. Il 25enne rimasto coinvolto è originario invece proprio della zona di Camugnano, dove sorge la centrale: ricoverato con ustioni di terzo grado, versa in condizioni molto gravi.