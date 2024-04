Esplosione in una centrale idroelettrica nel Bolognese: 4 ustionati gravi e 6 dispersi

Fotogallery - Aosta, donna trovata morta in una ex chiesetta: si indaga per omicidio

Un'esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese.

Ci sarebbero 4 ustionati gravi e sei dispersi. Sono in corso le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo dell’evento e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale.