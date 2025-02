Bologna, aveva chiesto una nuova protesi a Babbo Natale: il regalo per Samuel è finalmente arrivato

La storia di Samuel aveva commosso l'Italia. Il bimbo aveva scritto una lunga letterina a Babbo Natale per chiedergli, come regalo sotto l'albero, una protesi nuova per uno dei femori affetto da una grave patologia diagnosticata quando non era ancora nato. A Babbo Natale, il piccolo aveva messo in fila tutte le tappe della sua storia e i tanti viaggi sanitari per curare la sua patologia emersa già quando "ero ancora nella pancia" e affrontata prima ancora di venire al mondo a Vicenza, all'ospedale di Verona e poi all'ospedale Gaslini di Genova.