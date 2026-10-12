Bologna, cambia auto e prende 165 multe in 4 mesi per un errore nella trascrizione della targa

Da anni l'automobilista è titolare di un contrassegno per disabili, che abilita al transito nelle aree riservate, da lei percorse più volte al giorno. Ma quando ha cambiato auto, la nuova targa è stata associata al pass con un'inversione di due cifre per un probabile errore di compilazione. E così tutte le volte che è passata sotto i varchi elettronici il sistema ha rilevato una violazione, facendo scattare la multa.