Disavventura per un'automobilista

Bologna, cambia auto e prende 165 multe in 4 mesi per un errore nella trascrizione della targa

La donna ha ricevuto sanzioni per un totale di oltre 10mila euro per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato. Ma ha fatto ricorso al giudice di pace

12 Ott 2026 - 10:50
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

Ha preso 165 multe in quattro mesi, tra novembre 2024 e febbraio 2025, in totale circa 10.800 euro di sanzioni, per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate. Ma la donna, un'automobilista di Bologna, ha fatto ricorso al giudice di pace, dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali.

Leggi anche

Rottamazione quinquies per multe, bolli e Imu in 1.500 enti locali | Il Sud traina la sanatoria

Udine, il meccanico usa l'auto della cliente: alla donna 7mila euro di multe

L'errore nella trascrizione della targa e l'ingresso in Ztl

 Da anni l'automobilista è titolare di un contrassegno per disabili, che abilita al transito nelle aree riservate, da lei percorse più volte al giorno. Ma quando ha cambiato auto, la nuova targa è stata associata al pass con un'inversione di due cifre per un probabile errore di compilazione. E così tutte le volte che è passata sotto i varchi elettronici il sistema ha rilevato una violazione, facendo scattare la multa.

Leggi anche

Monopattino modificato in ciclomotore, la multa è salatissima

Codice della strada, cambiano le multe: stangata sull'assicurazione

Il ricorso al giudice di pace e l'annullamento delle multe

  L'automobilista, ricevute le sanzioni, ha impugnato le multe al giudice di pace, sezione civile: tre separati ricorsi che sono stati accolti, con annullamento dei verbali. È stato infatti dimostrato come la donna fosse da tempo titolare del permesso e fruisse legittimamente dei transiti in Ztl e preferenziali, mentre l'anomalia è dipesa da un errore di trascrizione nel sistema del gestore Bomob. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
bologna
multe
targa

Sullo stesso tema