Sarebbe morta nel sonno a nemmeno 19 anni. Forse stroncata da un malore improvviso. La vittima è Elisa Turrini di Riva del Garda, in Trentino. La ragazza, che avrebbe compiuto gli anni il 24 dicembre, è stata trovata senza vita nell'appartamento che condivideva con la coinquilina a Bologna, dove si era da poco trasferita per frequentare la facoltà di Farmacia dell'Alma mater studiorum. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per la ragazza, che si era diplomata al liceo Maffei della cittadina rivana, non c'è stato nulla da fare.
Studentessa fuorisede trovata morta a Bologna
A fare la tragica scoperta nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre sarebbe stata proprio l'amica e compagna di appartamento. I soccorsi sanitari sono intervenuti subito sul posto, ma per la giovane non c'era più nulla da fare. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto nel sonno a causa di un probabile malore. Le cause precise tuttavia sono ancora da accertare: per questo, a quanto si apprende, è stata disposta l'autopsia.
L'autopsia entro domani
Sempre secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la sera prima del decesso, la 18enne avrebbe confidato ad alcune amiche "forti dolori alla pancia", motivo per cui aveva deciso di andare a letto presto. A quanto si apprende gli esami autoptici disposti dalla procura saranno eseguiti entro la giornata di giovedì 26 novembre. Non risulta che la ragazza si sia rivolta a strutture sanitarie per capire l'origine del malessere improvviso.
Nel suo liceo un minuto di silenzio
Oggi il liceo trentino che Elisa Turrini aveva frequentato fino a qualche mese fa, ha osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle lezioni.