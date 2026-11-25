A fare la tragica scoperta nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre sarebbe stata proprio l'amica e compagna di appartamento. I soccorsi sanitari sono intervenuti subito sul posto, ma per la giovane non c'era più nulla da fare. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto nel sonno a causa di un probabile malore. Le cause precise tuttavia sono ancora da accertare: per questo, a quanto si apprende, è stata disposta l'autopsia.