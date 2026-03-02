Grosseto, studentessa 24enne muore mentre era in Erasmus in Spagna

Gli studenti e l'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Emma Carratelli, dove hanno dichiarato di apprendere con "profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma", si legge in un post sull’account Facebook del dipartimento dell'ateneo.