Grosseto, studentessa 24enne muore mentre era in Erasmus in Spagna
Emma Carratelli studiava Medicina Veterinaria alla Federico II di Napoli. Sotto shock professori e compagni: "Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro del nostro ospedale"
© Da Instagram
Stava vivendo il sogno di tanti coetanei, la studentessa 24enne Emma Carratelli, in Erasmus a Cordoba. Ma proprio lì, nella città spagnola, il suo cuore non ha retto: la giovane è morta nell'ospedale della città andalusa, in Spagna, dopo un ricovero nel reparto di cardiologia. Secondo quanto emerso, la ragazza non soffriva di patologie pregresse, ma non è ancora nota la causa del decesso. La giovane originaria di Castel del Piano (Grosseto) si trovava in Spagna per svolgere un periodo di studio del suo quarto anno di Medicina Veterinaria tra i banchi dell'unico ateneo dell'Andalusia, quello di Cordoba, ad avere in programma il corso a cui era iscritta alla Federico II di Napoli.
Il cordoglio
Gli studenti e l'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Emma Carratelli, dove hanno dichiarato di apprendere con "profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma", si legge in un post sull’account Facebook del dipartimento dell'ateneo.
"Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell'Ovud", l'ospedale veterinario universitario didattico. "La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d'esempio per tutti gli studenti - conclude il post social -. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo".
Il rettore e tutta la comunità federiciana esprimono in una nota "profondo dolore per l'improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l'Università di Cordoba", e si stringono alla famiglia e agli amici "in un sincero e commosso abbraccio".
A esprimere il cordoglio della comunità d'origine della giovane, anche il Comune di Castel del Piano: "Emma Carratelli amava gli animali ed era appassionata di veterinaria. Amava ciò che avrebbe voluto essere, e Napoli. Era in Spagna per migliorarsi. La sua morte ci lascia sbigottiti e cerchiamo in silenzio una spiegazione che non avremo mai. Abbracciamo la sua famiglia insieme a tutta la comunità", si legge su Facebook.