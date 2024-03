Bologna, incendio in un appartamento: morti madre e tre bambini

A Bologna una donna di 31 anni e i suoi tre bambini, due sorelline e un fratellino tra i 3 e i 6 anni, sono morti in un incendio divampato nella notte all'interno di un appartamento.

Stefania Alexandra Nistor, la madre, soccorsa in gravi condizioni, è deceduta durante il trasporto verso l'ospedale. Il rogo, forse causato da un corto circuito provocato da una stufetta elettrica nella camera da letto, è scoppiato in via Bertocchi, alla periferia della città.