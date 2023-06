Trieste, incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio

La donna aveva circa 50 anni, mentre il figlio, che non versa in gravi condizioni, ha 33 anni. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche, oltre ad aver allertato la polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Le chiamate di aiuto sono giunte all'alba al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores. L'incendio - divampato per cause non ancora individuate - si è sviluppato al quinto piano di un edificio in via Di Vittorio costituito da 11 piani.