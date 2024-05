Bologna, donna morta nel 2021: marito indagato per omicidio

Gli accertamenti hanno poi ritenuto insolita la posizione del cadavere, al centro del letto, così da rendere inverosimile che il marito le avesse dormito a fianco. Il 53enne poi riferì che la sera prima era stato a una sagra quando invece passò la serata insieme alla donna con cui aveva una relazione extraconiugale, in un'altra località. Né spiegò la natura della relazione con l'altra donna, più giovane di lui, e neppure raccontò che il rapporto con la moglie era in crisi da tempo. Le indagini hanno invece accertato come lui frequentasse l'altra donna da mesi, all'insaputa della moglie e avesse pensato, confidandosi in tal senso, all'eventualità di lasciare la coniuge. È stata proprio l'altra donna a riferire agli investigatori che lui non riusciva a chiudere con la moglie, mettendo a verbale: "Entrambi stavamo male per una relazione che aveva bisogno di una svolta".