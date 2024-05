Vigilessa uccisa, gip: collega aveva in mente l'omicidio, freddezza non comune

È per questo che il magistrato sabato ha disposto il carcere per il 62enne . Tra la ex vigilessa e il suo ex comandante sarebbe iniziata una discussione e lei avrebbe insistito nel voler continuare il rapporto. Allora Gualandi, "esasperato", avrebbe impugnato la pistola sparando alla donna. Quindi, secondo il gip, consapevole di quello che aveva fatto e di dover dare una versione alternativa, ha chiamato il 118 per "simulare una tragica fatalità".

Quando il 16 maggio Sofia Stefani , la ex vigilessa uccisa dal collega , è arrivata al comando della polizia locale di Anzola Emilia, lei e Giampiero Gualandi si sono chiusi in una stanza: secondo il gip lui aveva "già in mente l'omicidio".

Tgcom24

La ricostruzione dell'omicidio di Sofia Stefani La ricostruzione del giudice, che ha accolto la richiesta del pm Stefano Dambruso, viene fatta "sulla base degli atti a disposizione" di quanto avvenuto il 16 maggio: non sarebbe stato, a suo avviso, un incidente come sostenuto dall'indagato nell'interrogatorio. Quel giorno, infatti, l'ex comandante della polizia locale è arrivato in ufficio, sapendo bene che stava per arrivare anche Stefani, la ex collega di quasi 30 anni più giovane di lui e che non accettava di concludere la relazione. Gualandi, dunque, ha ritirato l'arma dall'armeria e recuperato la scatola per la pulizia poi ritrovata sulla scrivania per predisporre una linea di difesa sul motivo della presenza della pistola (manutenzione e pulizia).

"Dall'indagato freddezza non comune" Nel valutare le esigenze cautelari per Giampiero Gualandi, il giudice evidenzia una "una spiccata pericolosità sociale" e il rischio di reiterazione del reato. "L'utilizzo dell'arma a fronte di soggetto che risultava disarmato esprime una particolare mancanza di controllo e di consapevolezza dell'assoluta incongruità della propria condotta", dice il gip. "Le inquietanti modalità esecutive dell'azione criminosa poste in essere da Gualandi (che denotano non comune freddezza e disarmante facilità di ricorso all'uso di arma con effetto letale) non lasciano dubbi sulla sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli che per si sta procedendo", aggiunge.