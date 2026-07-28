Bologna, negato al padre operaio l'esonero dal lavoro notturno per accudire la figlia minore di tre anni: l'azienda dovrà risarcirlo

Secondo quanto riportato dal quotidiano bolognese l'operaio aveva visto modificare l'orario di lavoro nel 2024, durante una complessiva riorganizzazione dei turni in azienda, con particolare riferimento a quelli notturni. Da quel momento il 41enne era stato adibito proprio al turno di notte due volte a settimana. Momenti durante i quali la compagna rimaneva a casa da sola con le figlie di 5 e 2 anni e mezzo. Proprio per questo l'operaio già nel gennaio 2025 aveva chiesto all'azienda di essere esonerato dal lavoro notturno. Ma, riporta il Corriere di Bologna, non ci fu nulla da fare. Per l'azienda l'uomo avrebbe potuto usufruire dell'esonero solo se la compagna avesse svolto lavoro notturno.

Da lì alle aule di tribunale il passo fu breve.