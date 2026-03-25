Parma, in malattia arbitra partite di pallavolo: il tribunale riduce la sanzione

In malattia per un infortunio alle gambe, venne sorpreso a mangiare nella mensa ospedaliera e ad arbitrare alcune partite di pallavolo. Sospeso per sei mesi, senza stipendio, il giudice ha ridotto la sanzione a dieci giorni: è il caso di un impiegato dell'area amministrativa dell'Ospedale Maggiore di Parma. Lo scrive il Corriere di Bologna online. I fatti risalgono al 2024, il tribunale della città emiliana ha deciso che il dipendente dovrà riavere quasi tutti gli stipendi che non ha ricevuto.