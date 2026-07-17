Ravenna, cambia sesso e nome: le viene sospeso il bonus della carta docenti

Ha cambiato sesso e nome, ma per il ministero dell'Istruzione non risulta più docente a contratto. E così, il dicastero non ha pagato al professore la carta docente per diversi anni. È l'assurdo caso che vede coinvolto un insegnante di un istituto scolastico del Ravennate, finito al tribunale di Ravenna e ricostruito dal Corriere della Sera. I giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di tre anni del bonus più circa tre mila euro di spese legali.