Una delle modifiche più attese riguarda gli orari di reperibilità. Dal 2026 non ci sarà più distinzione tra dipendenti pubblici e privati: le fasce per eventuali controlli Inps saranno identiche per tutti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi domeniche e festivi. La novità recepisce quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lazio n. 16305 del 2023, che aveva cancellato la precedente differenziazione tra settore pubblico e privato, giudicandola non giustificata.