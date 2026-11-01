Bologna, la 25enne che ha raccolto i rifiuti in tangenziale: "Nulla di speciale, questione di educazione"

"È un gesto che cerco di trasmettere come caposcout. È frutto dell’etica che ho ricevuto dall’educazione in famiglia, un gesto che avevo già visto in Italia e anche all’estero". Una cosa dunque ovvia, anzi quasi naturale, per Maria Vittoria Terrosi. Così la 25enne ha raccontato la sua azione al Resto del Carlino. "Stavamo uscendo dalla tangenziale, mi sono guardata in giro e ho visto la spazzatura, anche se non era tantissima. Ho pensato che non avrei voluto che della manifestazione rimanesse quell’immagine. Così ho iniziato, con l’aiuto dei miei coinquilini". E, sulle pagine di Repubblica, ha puntualizzato: "Ho chiesto sacchetti di plastica ad altri manifestanti e ho cominciato a raccogliere. È stato un gesto collettivo e non un fenomeno individuale".