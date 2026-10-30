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sciopero generale 30 ottobre

Bologna, i manifestanti occupano la tangenziale | FOTO

Anche a Bologna il corteo è riuscito ad entrare in tangenziale

30 Ott 2026 - 14:51
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