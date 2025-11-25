Bologna, ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion

Una ciclista di 23 anni è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente, avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. Comunque, secondo quanto ricostruito, il camion appartenente a una dita di trasporti per cantieri del tram, avrebbe urtato la bici, che percorreva la stessa via nella stessa direzione. La vittima sarebbe finita sotto l'asse posteriore del mezzo, venendo travolta e rimanendo incastrata sotto il camion. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per la giovane.