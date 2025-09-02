Treviso, investe e uccide ciclista: il 18enne era senza patente

Travolto e ucciso da un'auto che procedeva in senso opposto guidata da un 18enne a quanto pare senza patente. E' successo a Villorba (Treviso): vittima Diego Lapaine, un ciclista 71enne ex vice preside di scuola. Il corpo dell'uomo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata a lato della strada. Il diciottenne, sotto shock, avrebbe preso la Fiat 500 rossa all’insaputa della madre, con cui vive a Conegliano, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.