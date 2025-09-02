Treviso, investe e uccide ciclista: il 18enne era senza patente

L'investitore, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso la Fiat 500 rossa all’insaputa della madre
© ansa
Travolto e ucciso da un'auto che procedeva in senso opposto guidata da un 18enne a quanto pare senza patente. E' successo a Villorba (Treviso): vittima Diego Lapaine, un ciclista 71enne ex vice preside di scuola. Il corpo dell'uomo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata a lato della strada. Il diciottenne, sotto shock, avrebbe preso la Fiat 500 rossa all’insaputa della madre, con cui vive a Conegliano, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.
Il giovane dovrà inoltre rispondere di guida senza patente e di numerose violazioni al codice della strada. Secondo quanto ricostruito, l’utilitaria ha invaso la corsia contraria piombando a tutta velocità sul ciclista, che non ha potuto evitare l’impatto. Nello scontro violentissimo, il 71enne dopo aver sfondato il parabrezza, è stato scaraventato a diversi metri di distanza, finendo all’interno del giardino di un’abitazione privata. Inutili i soccorsi.
