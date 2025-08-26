Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
all'uscita da un lido

Investita su lungomare di Palermo, muore la zia del tennista Marco Cecchinato

Ferito anche il motociclista, un 51enne ricoverato in gravi condizioni

26 Ago 2025 - 19:43
Anna Maria Romano con il marito Gabriele Palpacelli © Facebook

Anna Maria Romano con il marito Gabriele Palpacelli © Facebook

Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato, è morta dopo essere stata investita da uno scooter sul lungomare di Palermo. Secondo la ricostruzione della polizia unicipale la donna, 65 anni, era appena uscita dallo stabilimento balneare "La Marsa" all'Addaura, quando è stata travolta dallo scooter guidato da un 51enne, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale.

Leggi anche

Catanzaro, furgone investe e uccide un bimbo di 2 anni durante le manovre in retromarcia

Investito sulle strisce nel Veneziano: morto un bimbo di 6 anni | Era scappato dalla guerra in Ucraina un mese fa

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del 118 che ha cercato di rianimare la donna, purtroppo senza successo, e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Oltre che zia del tennista Cecchinato, Anna Maria Romano era la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, morto a 65 anni nel 2022.

Ti potrebbe interessare

palermo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema