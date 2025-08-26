Investita su lungomare di Palermo, muore la zia del tennista Marco Cecchinato

Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato, è morta dopo essere stata investita da uno scooter sul lungomare di Palermo. Secondo la ricostruzione della polizia unicipale la donna, 65 anni, era appena uscita dallo stabilimento balneare "La Marsa" all'Addaura, quando è stata travolta dallo scooter guidato da un 51enne, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale.