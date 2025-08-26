Investita su lungomare di Palermo, muore la zia del tennista Marco Cecchinato

Ferito anche il motociclista, un 51enne ricoverato in gravi condizioni
Anna Maria Romano con il marito Gabriele Palpacelli © Facebook
Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato, è morta dopo essere stata investita da uno scooter sul lungomare di Palermo. Secondo la ricostruzione della polizia unicipale la donna, 65 anni, era appena uscita dallo stabilimento balneare "La Marsa" all'Addaura, quando è stata travolta dallo scooter guidato da un 51enne, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale.
Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del 118 che ha cercato di rianimare la donna, purtroppo senza successo, e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Oltre che zia del tennista Cecchinato, Anna Maria Romano era la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, morto a 65 anni nel 2022.
