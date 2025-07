Bologna, un'autocisterna di gasolio va fuori strada ed esplode: morto l'autista

L'autista morto nell'incidente lavorava per una cooperativa del Cremonese. Secondo i primi accertamenti della polizia locale della Valsamoggia, l'autocisterna avrebbe urtato prima una Yaris con due persone a bordo, una coppia di anziani rimasti entrambi lievemente feriti, per poi finire nel piazzale antistante dell'azienda, dove ha travolto una botte di gasolio, utilizzata, pare, per rifornire i mezzi della ditta. Non è ancora chiaro se l'uscita di strada dell'autocisterna sia dovuta all'esplosione di uno pneumatico.