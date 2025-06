Camion si ribalta nel Parmense, muore il conducente

Un autotrasportatore ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la SP10 nel tratto compreso tra Roccabianca e Fontanelle, in provincia di Parma. Un mezzo pesante che trasportava sabbia, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi e ha invaso parte del cortile di un'azienda. Il conducente del mezzo pesante è morto sul colpo: la vittima, originaria del Marocco, è residente a Latina. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, giunti sul posto con l'elisoccorso.