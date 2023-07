"Il salto dal motoscafo", l'ultima sfida social: 4 morti in pochi mesi

Quattro morti negli Usa

Quando il motoscafo viaggia a forte velocità infatti, l'impatto con l'acqua è di gran lunga più violento e in questi casi lanciarsi in acqua equivale a schiantarsi contro un muro di cemento, per non parlare poi del rischio concreto di ferirsi con l'elica del motoscafo e di annegare. Negli ultimi mesi, la challenge del Boat Jumping ha portato alla morte di 4 persone negli Stati Uniti. Tuffarsi dai motoscafi in corsa sarebbe diventata ormai una tendenza che metterebbe in seria difficoltà i soccorritori. "Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili", ha dichiarato il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad a una tv locale della California, come riportato dal Daily Mail. "Stavano facendo una sfida su social. È quando sali su una barca che va ad alta velocità, salti giù e fondamentalmente ti pieghi quando arrivi a contatto l'acqua. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuori dalla barca, si sono letteralmente rotti il collo. Praticamente sono morti all'istante".