Blanco e Coldplay, sgominato un giro illegale online di biglietti da 2,5 milioni

I dettagli dell'operazione

Grazie a un attento esame dei processi di distribuzione dei biglietti per gli eventi dei Coldplay e Blanco, le autorità hanno individuato la presenza di 26 soggetti. I bagarini avrebbero agito attraverso più account contemporaneamente. L'obiettivo era eludere il limite massimo di biglietti acquistabili per ogni utente, aggirando le misure tecniche e di sicurezza predisposte dai siti. Grazie alla collaborazione delle piattaforme di rivendita online, Agcom e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno accertato che non si trattava di un caso isolato. Le indagini sono partite dalla commercializzazione dei biglietti per i tour italiani dei Coldplay e di Blanco, portando alla scoperta del giro d'affari illegale.