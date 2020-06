Secondary ticketing, Agcom sanziona tre siti di rivendita

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato, per un totale di 5.580.000 euro, i tre principali siti di rivendita di biglietti di eventi e concerti (Viagogo, Stubhub e Mywayticket) per secondary ticketing, vale a dire bagarinaggio online. Le tre società hanno infatti messo in vendita biglietti a un prezzo superiore a quello nominale. Tra gli eventi i concerti di Vasco Rossi, Ennio Morricone, Jovanotti ed Eros Ramazzotti.