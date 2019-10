Contro il secondary ticketing Mika sceglie i biglietti nominali per il suo tour 

La normativa sul biglietto nominale riguarda la messa in vendita dei ticket dopo il primo luglio. Barley Arts informa gli acquirenti sulle modalità che consentono il cambio di denominazione o la rivendita senza lucro. Per le date del tour del 2019 (Torino, Ancona, Roma, Casalecchio di Reno, Montichiari, Livorno, Assago), il cambio nominativo potrà essere effettuato a partire da circa un mese prima del concerto fino al giorno prima: le tempistiche esatte per ogni data saranno pubblicate sui siti dei singoli circuiti di biglietteria ufficiali (Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone). Per quanto riguarda i concerti del 2020, le modalità verranno comunicate in seguito.

Sul sito di ciascuna biglietteria sarà presente un link seguendo il quale si potrà procedere in autonomia ed istantaneamente al cambio nominativo in modo da produrre una ricevuta con il nuovo nominativo da stampare. Il nuovo intestatario dovrà portare la ricevuta al concerto ed esibirla insieme al biglietto originale e al proprio documento di identità. La ricevuta NON sostituisce il biglietto originale, che deve essere sempre presente.



La nominatività è per acquirente, perciò non è necessario che ogni persona abbia il biglietto intestato a sé stessa, ma è sufficiente che entri insieme all’acquirente il cui nome appare sul biglietto. Il cambio nominativo sarà quindi da effettuare esclusivamente nel caso in cui l’acquirente non fosse presente al concerto, oppure se tutti i partecipanti non potessero presentarsi insieme a lui agli ingressi del palazzetto. Non sarà possibile fare il cambio nominativo sui biglietti emessi in cassa il giorno del concerto. Si ricorda che sarà possibile fare un solo cambio nominativo a biglietto.



Su tutti i circuiti in cui i biglietti sono in vendita, è abilitata la funzione “stampa a casa”, dunque non è possibile selezionare il ritiro in cassa la sera dell’evento: questa scelta è volta a facilitare le operazioni, sia per gli spettatori che per l’Organizzatore, evitando le code in cassa. L’opzione di stampa a casa non comporta costi aggiuntivi su Vivaticket e Ticketmaster. I biglietti sono acquistabili con spedizione a casa (ed esclusivo fanticket) solo su circuito Ticketone, oltre ad essere disponibili presso i punti vendita Vivaticket e Ticketone.

Queste le date del "Revelation Tour”:

24 novembre - TORINO (Pala Alpitour)

26 novembre, ANCONA (PalaPrometeo)

27, ROMA (Palazzo dello Sport)

29 CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA, Unipol Arena)

30, MONTICHIARI (BRESCIA, PalaGeorge)

2 dicembre, LIVORNO (Modigliani Forum)

3, ASSAGO (MILANO, Mediolanum Forum)

1° febbraio 2020, PADOVA (Kioene Arena)

2, BOLZANO (PalaOnda)

5, NAPOLI (Teatro PalaPartenope)

7, BARI (Palaflorio)

8, REGGIO CALABRIA (Palacalafiore)